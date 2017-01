F&B: Bei Lindner kocht der Grünkohl-Weltmeister

23.01.2017 Top hotel

Bei der ersten Grünkohl-Weltmeisterschaft in Oldenburg hat Christoph Steinhauser den Titel erkocht. Sein Erfolgsrezept: Grünkohl-Graupenrisotto mit geräuchertem Aal in Tempura und Grünkohl-Chips mit Speck-Salz. Die Teilnehmer kamen u.a. aus den USA, Brasilien und dem Libanon.

Mit seiner innovativen Grünkohl-Kreation konnte der Koch des Lindner Park-Hotel Hagenbeck sich gegen 30 Wettkämpfer aus neun Nationen behaupten und den ersten Weltmeistertitel nach Hamburg holen. Die Idee zum Wettbewerb hatte die „Kreative Runde Oldenburg“, nachdem ein Mitglied der Runde erfolgreich an der "Annual Golden SpurtleTM World Porridge Making Championship" in Schottland teilgenommen hatte, die es bereits seit über 20 Jahren gibt. Zuvor hatte die Kreative Runde 2013 die „Grünkohl-Akademie“ Oldenburg ins Leben gerufen, die unter anderem Rezepte, Wissenswertes rund um den Kohl und Kohlfahrten anbietet. Auch ein Grünkohl-Diplom kann man dort erwerben.

Christoph Steinhauser ist Koch im Lindner Park-Hotel Hagenbeck Hamburg und Foodblogger. Mit einem Grünkohl-Graupenrisotto mit geräuchertem Aal in Tempura und Grünkohl-Chips mit Speck-Salz erkochte er sich den Weltmeistertitel. Die Jury war begeistert: „Es ist absolut köstlich, komplett und stimmig in den Aromen“. Somit konnte der 26-jährige Lindner-Koch den Sieg für sich entscheiden und erhielt die Goldene Palme der „Kohltourhauptstadt“ Oldenburg. Sein Rezept ist auf dem Blog www.whats-cooking.com zu finden.

Superfood Grünkohl

Aber nicht nur in Oldenburg erfreut sich das Wintergemüse großer Beliebtheit, es avanciert weltweit zum Kultgemüse. Bis nach Australien und in die USA hat sich der Trend schon durchgesetzt. In Deutschland traditionell deftig serviert mit Pinkel oder Mettwurst ist der Kohl mittlerweile auch roh in Smoothies zu finden und das nicht ohne Grund. Denn Grünkohl gilt als Superfood, soll krebsvorbeugend wirken und enthält reichlich Vitamin C, viele wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium, Eisen und jede Menge Ballaststoffe.