18.10.2016

Der ehemalige Direktor des Hamburger Side und des Aalernhüs in St. Peter-Ording verstärkt die Führungsmannschaft der Friends-Gruppe um Haakon Herbst und Irene Bakker. Kommuniziert wurde dieser Wechsel nicht via Pressemitteilung, sondern mit einem selbstgedrehten Film, auf dem es sich die drei Protagonisten auf der Couch gemütlich machen.

Olaf Philip Beck wird künftig in einer Doppelfunktion für die Gruppe tätig sein – einerseits als Chief Digital Officer, zum anderen als Geschäftsführer der Hotel Friends Mittelrhein GmbH für das operative Geschäft. Durch diese Aufgaben wird Beck an beiden Stellen ganz eng und Hand in Hand mit den beiden Gründungsgesellschaftern Haakon Herbst und Irene Bakker agieren.

Während das Team „Bakker-Beck“ die operative Entwicklung des Unternehmens vorantreiben wird, darf man auf die geballte „Marketingkraft“ des Teams „Beck-Herbst“ gespannt sein. Vorgenommen haben die 3 sich jedenfalls einiges. Als erstes Zeichen übergibt Herbst in diesen Tagen seine Geschäftsführung an Beck um sich fortan hauptsächlich um die Themen Strategie, Expansion und Bau zu kümmern.

Beck wird sich entsprechend seiner Kernkompetenzen im Wesentlichen um alle Marketingfragen inklusive Business Development und Employer Branding kümmern und dabei im ersten Schritt vor allem das Hoteltal in Koblenz/Bendorf im Fokus haben. Um dies zu verdeutlichen hat Olaf Phillip Beck, kurz OPB, diesen Standort mitten im Grünen, auch als seinen neuen Lebensmittelpunkt gewählt.

Zum Bekanntgabe-Video: www.facebook.com/haakon.herbst/videos/pcb.10208884259718496/10208884074913876/?type=3&theater