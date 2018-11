B&B Hotel Bad Homburg: Hotelerweiterung abgeschlossen

Das B&B Hotel Bad Homburg hat die vor einigen Monaten begonnenen Erweiterungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Die bestehenden 84 Zimmer des Hotels wurden um 30 weitere ergänzt, sodass das Haus nun insgesamt über 114 Zimmer verfügt.

Grund für die Erweiterung des am Horex Museum gelegene Hotel sind die in den vergangenen Jahren gestiegenen Übernachtungszahlen in der Stadt. Außerdem profitiert das Hotel von der guten Anbindung zu Frankfurt, weshalb auch Messebesucher zu den Gästen zählen. Andreas Schmücker, Hotelmanager des B&B Hotel Bad Homburg, freut sich über den Erfolg seines Hauses: „Bad Homburg hat so viel zu bieten, das schätzen unsere Gäste. Durch die Erweiterung des Hotels können wir der hohen Nachfrage nun besser nachkommen und somit noch mehr Besucher von unserem hoch standardisierten Produkt überzeugen. Auch als Betreiber fühlen wir uns hier sehr wohl.“