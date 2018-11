F.A.Z.-Ranking: Upsatalsboom ist „Deutschlands begehrtester Arbeitgeber“ in der Hotellerie

Upstalsboom Hotel + Freizeit gehört zu den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland. So das aktuelle Ergebnis der wissenschaftlichen Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ des F.A.Z.-Instituts, bei der 5.000 Unternehmen unter die Lupe genommen wurden und 350 Millionen Online-Quellen untersucht wurden.

In der Branche Hotellerie erreichte Best Western Hotels & Resorts Platz 2 im Ranking. Auf Platz 3 folgen AccorHotels Germany, dahinter Novum Hotels (4) und Mövenpick Hotels (5). So lautet das aktuelle Ergebnis der wissenschaftlichen Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“, die vom F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, Hamburg, durchgeführt wurde.

„Ganz ohne Neid kann ich hinzufügen, dass unser Platz 2 hinter Upstalsboom mehr als beachtlich ist, denn sicherlich gilt die norddeutsche Hotelgruppe mit Geschäftsführer Bodo Janssen auch über Branchengrenzen hinweg als ein Leuchtturm-Beispiel in Sachen Mitarbeiterführung, die durch ihre Mitarbeiterpolitik deutschlandweit in den Medien zu Recht Furore gemacht hat“, erklärt Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn. „In Zeiten des Fachkräftemangels in allen Branchen sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zunehmend stark nachgefragt und gleichzeitig schwer zu finden. Bewerber achten heute bei der Wahl ihres Arbeitgebers längst nicht mehr nur auf eine gute Bezahlung und optimale Karrieremöglichkeiten. Viel stärker beeinflussen weiche Kriterien wie Arbeitsklima, Unternehmenskultur oder Arbeitsbedingungen die Wahl eines Arbeitgebers. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir als Gruppe privat geführter Hotels einen solchen Spitzenplatz in unserer Branche erzielen konnten. Eine schöne Bestätigung für uns, dass unsere Marke - nun auch wissenschaftlich belegt - bei unseren Mitarbeitern beliebt und begehrt ist.“