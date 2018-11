Termintipp: Kulinarische Trendworkshops 2019 mit Pierre Nierhaus

Heute schon wissen, was morgen kommt. Unter diesem Motto veranstaltet der Berater und Trendexperte Pierre Nierhaus 2019 sechs Trendexpeditionen nach Amerika, Asien und Europa.

Mit dabei New York als die weltweite führende Trendmetropole, London als Europas Schmelztiegel für Konzepte und Entwicklungen, Kopenhagen als Skandinaviens Food-Werkstatt, Las Vegas als Inbegriff für Superlative und Shanghai als Aushängeschild des modernen Chinas. Die Trendexpeditionen von Pierre Nierhaus sind branchenweit bekannt für ihren „open your mind“-Anspruch und ihren Blick in die Zukunft von Food, Beverage, Hospitality und Shopping.

Die Workshops, die vom Beraterverband FCSI als Fortbildungsmaßnahme anerkannt sind, werden in Kleingruppen mit bis zu maximal 15 Personen durchgeführt.

Alle Programm zum Download unter www.nierhaus.com