Termin: 2018 wieder da: HSMA Mice Day

Nach einigen Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder der HSMA Mice Day statt. Veranstaltungsort des Fachkongresses rund um die aktuellen Themen der Tagungshotellerie ist das Palatin Hotel Wiesloch.

Auf dem Programm am 22. November 2018 stehen Keynotes, Best Pracice Cases, Barcamp Sessions, Workshops und offene Diskussionsrunden im Barcamp-Stil. Und damit auch das Networking nicht zu kurz kommt, gibt es im Anschluss ein gemeinsames Erlebnis-Dinner sowie eine After Party mit Live Musik. Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.hsma.de