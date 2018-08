Termin: Konkurrenten diskutieren über Werte in der Branche

Tom Cudok und Andreas Winkler stehen egentlich in direkter Konkurrenz. Der eine leitet das Hotel Esplanade Resort & Spa in Bad Saarow, der andere ist Regionaldirektor des A-Rosa Scharmützelsee und des a-ja Bad Saarow. Trotzdem raufen sich die beiden für einen ungewöhnlichen gemeinsamen Auftritt beim WerteEvent am 29. August zusammen.

Gemeinsam sprechen die beiden zum Thema „Freunde & Feind – Wenn Emotionalität auf Wirtschaftlichkeit und zwei Direktoren aufeinander treffen“. Sie diskutieren auch darüber, wie vielleicht doch Werte im Business und Wettbewerb über allem stehen können, welche Vorteile die Hoteliers sich gegenseitig bieten und mit welchen alten Klischees aufgeräumt werden kann. Denn mehr denn je ist Leadership und visionäres Vordenken gefragt, wenn es um die touristische Weiterentwicklung der ländlichen Idylle am und um den Scharmützelsee geht. Die WerteFoundation hat dazu mit dem WerteKodex und dem zum nunmehr achten Mal stattfindenden WerteEvent eine Veranstaltung mit Strahlkraft geschaffen.

