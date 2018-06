F&B: "World´s 50 Best Restaurants" stehen fest

Jährlich werden die „World´s 50 Best Restaurants“gekürt. Auf Platz eins landete erneut die Osteria Francescana (Massimo Bottura) in Modena, Italien. Bestes deutsches Restaurant ist Das Restaurant Tim Raue in Berlin, das den 37. Rang erlangte. Auf den Plätzen bis 100 sind auch Hotelrestaurants vertreten.

Einen Platz unter den besten 100 sicherte sich das Restaurant "Vendome" des Althoff Grand Hotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach (Platz 66). Als Vertreter der „Neuen deutschen Schule“ bereitet Küchenchef Joachim Wissler in seinem Restaurant Gourmet Cuisine zu. Das Vendôme wurde neben den drei Michelin-Sternen 2016 erneut mit 19,5 Gault Millau Punkten sowie fünf Feinschmecker „F“ ausgezeichnet.

Ebenfalls unter den besten 100 Restaurants ist das "Aqua" im The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Das Restaurant liegt auf Rang 73. Chef de Cuisine Sven Elverfeld präsentiert in dem Gourmet-Restaurant moderne europäische Küche. Das Restaurant ist bereits seit 2009 mit drei Sternen im Guide Michelin gelistet und hat 19.5 Punkten im Guide Gault Millau.

Auf Rang 97 landete zudem das Restaurant "Atelier" des Bayerischen Hofs in München (drei Michelin Sterne, 18 Gault Millau Punkte, 10+ Pfannen von Gusto, 4,5 F von Feinschmecker). Dort bereitet Küchenchef Jan Hartwig kreative saisonale Gourmetküche zu.

