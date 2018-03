Preisverleihung: Atlantic Hotels werden QR-Strategiemeister

09.03.2018 Verena Usleber

Erstmals erhält eine Hotelgruppe den Online-Vertrieb-Award von Quality Reservations (QR). Für ihre strategische und konsequente Arbeit im Online-Vertrieb wurden die Atlantic Hotels mit der Meisterschale ausgezeichnet.

Rund 120 Hotelprofis erwarteten bei der jährlichen QR-Preisverleihung im angesagten BRLO Brwhouse die Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs um die optimale Online-Vertriebsstrategie. Gesamtsieger und damit QR-Strategiemeister 2017 wurde letztlich die Zentrale der Atlantic Hotels. Zusätzlich wurden in den Kernbereichen des Online-Vertriebs (Angebot, Buchung, Gäste, Hotel) vier weitere QR-Partnerhotels für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Gewinner der Einzelkategorien sind das Europa Hotel Ludwigshafen (Kategorie Angebot), Arthotel ANA im Olympiapark (Kategorie Buchung), Infinity Hotel & Conference Resort Munich (Kategorie Gäste) und das GHOTEL hotel & living Würzburg (Kategorie Hotel).

Die Auszeichnung zum QR-Strategiemeister gehört zu den renommierten Branchenpreisen und ist laut den Verantwortlichen der einzige Award im Online-Vertrieb dieser Größenordnung in Deutschland. Gewinner ist das Hotel, dem es gelingt, die vier Bereiche des Online-Vertriebs in Balance zu bringen, das Potenzial bestmöglich auszuschöpfen und konsequent Erträge zu erwirtschaften. Mit Atlantic wurde heuer erstmals eine Gruppe für ihre überdurchschnittliche Leistung ausgezeichnet. Seit 1997 arbeitet QR mit der kontinuierlich wachsenden Gruppe zusammen, zu der heute 14 Hotels gehören.

Bereits in der Vergangenheit waren Häuser der Gruppe aufgrund außergewöhnlicher Leistungen unter den Gewinnern zu finden, im Vorjahr etwa das Atlantic Hotel Wilhelmshaven. „Die Atlantic Hotels arbeiten konsequent und strategisch ineinandergreifend in allen vier Bereichen des Online-Vertriebs. Mit Steigerungsraten von über 100 Prozent bei Umsatz und Übernachtungen im zweiten Halbjahr 2017 und einer Zunahme von Direktbuchungen von über 60 Prozent waren sie die Best Performer 2017“, so die QR-Geschäftsführerin Carolin Brauer. Das Management von Atlantic hatte die QR-Komplettlösung implementiert: Für die Hotels wurde einheitlich das PMS Protel eingeführt, die Integration des zentralen Reservierungssystems QReS 4.0 als Zwei-Wege-Schnittstelle erfolgte nahtlos, ebenso die Umstellung auf die QR Booking Engine 4.0. Im letzten Schritt ging die Channel-Management-Lösung live.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Seit über 20 Jahren sind die Atlantic Hotels Partner von QR. Es ist eine fruchtbare Zusammenarbeit, von der beide Partner profitieren, wie die steigenden Umsatz- und Buchungszahlen zeigen“, so Geschäftsführer Markus Griesenbeck. Michael Stüring, Leiter Zentrale Dienste, ergänzte: „Im Online-Vertrieb geht es immer noch um das Zusammenspiel von Mensch und Technik. Gemeinsam mit QR ist es unser Ziel, durch eine perfekte Abstimmung den größtmöglichen Erfolg zu erreichen“.