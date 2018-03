Marketing: Atlantis belohnt Follower mit „Social Media Suite“

02.03.2018 Top hotel

Zur Feier von einer Millionen Fans auf Facebook eröffnet das Atlantis, The Palm die erste „Social Media Suite“ der Welt. Mit der Eröffnung am 18. März in Dubai werden Facebook-Fans bis Dezember 2018 dazu eingeladen, eine kostenlose Nacht in der „Atlantis Fan Suite“ zu buchen.

Die einzigartige Suite im West Tower bietet einen atemberaubenden Blick auf Palm Island und ist ganz auf alle Wünsche der Social-Media-Nutzer ausgelegt. Beim Check-in geben die Gäste ganz einfach ihre Facebook-Log-In-Daten ein und öffnen damit ihre Zimmertür. Sollte man während seines Aufenthalts Hilfe benötigen oder besondere Wünsche haben, können die Gäste über eine Gegensprechanlage ihren persönlichen Butler „poken“. Und für alle die, die ihren Aufenthalt mit Freunden und Familie teilen möchten, ist die Suite mit einer extra Facebook Live Lounge ganz im Facebook-Design komplett mit einem „Thumbs Up“-Sessel ausgestattet, in der die Gäste relaxen und ihre Nachrichten aufnehmen können.

Im Badezimmer folgen weitere Besonderheiten, darunter zum Beispiel der Social Media-Spiegel, mit dem man seine Freunde kontaktieren kann, sowie Seife, Flip Flops und Rasiersets ganz im Facebook-Design mit den eingängigen Social Media Slogan. Den Gästen der Atlantis-Fan-Suite werden außerdem viele weitere VIP-Annehmlichkeiten geboten, etwa Zutritt zum Lost Chambers Aquarium und dem Aquaventure Waterpark. Dazu profitieren Gäste von einem Atlantis Imperial Club-Zuschlag, der rund 660 Euro pro Tag wert ist.

„Wir freuen uns sehr darüber, die eine Millionen Fans-Marke auf Facebook geknackt zu haben. Nun möchten wir unseren Fans etwas zurück geben und ihnen für ihre kontinuierliche Unterstützung und geteilten Inhalte bedanken“, betont Ravini Perera, SVP, Sales, Marketing und PR des Resorts. Die Social Media Kanäle des Atlantis, The Palm erreichen rund 2.500 Tags wöchentlich, der Hashtag #AtlantisThePalm wird dazu 147.762 Mal im Jahr genutzt. Das Resort wurde erst 2017 von Instagram als das meist fotografierte Hotel in Dubai und dem Mittleren Osten sowie als das viert meist fotografierte Hotel der Welt gekürt.

Facebook Fans können einen Aufenthalt in der "Atlantis Fan Suite" vom 1. März an über www.atlantisfansuite.com buchen. Alle Teilnehmer müssen die Facebook-Seite des Resorts „geliked“ haben, um einen kostenlosen Aufenthalt in der Suite buchen zu können.