Marketing: Eishockey-Spieler zerstören Hotelzimmer in Freiburg

Drei Eishockeyspieler des EHC Freiburg haben mehrere Zimmer des Mercure Hotels Am Münster in Freiburg zerstört. Mit ihren Schlägern zerschlugen sie unter anderem die Lampen, der Puck landete mit Highspeed in der Mitte des Badspiegels. Für die Aktion hatten die Sportler sogar eine Erlaubnis.

Hinter der Aktion steckt natürlich ein Marketing-Gag. Die Immobilie soll sowieso saniert werden. Erste Vorarbeit in zwei Zimmern leisteten deshalb drei Eishockey-Spieler des örtlichen Vereins – natürlich mit großer medialer Wirksamkeit. "Es darf alles kaputt gehen – bis auf die Matratzen und die Fernseher", so Hoteldirektor Patrick Graf-Mathias.

Am Anfang zeigten sich der Verteidiger Daniel Maly und die beiden Stürmer Enrico Saccomani und Julian Airich noch etwas zögerlich, schreibt die Badische Zeitung. Doch die Anfeuerungs-Zurufe von Hotelmitarbeitern und Fotografen zeigten Wirkung: Irgendwann klirrte ein Puck in den Badezimmer-Spiegel, die Lampen wurden mit Hilfe der Eishockeyschläger in hundert Einzelteile zerschlagen und die Vorhänge wurden brachial zerrissen. Am Ende gab es schließlich kein Halten mehr und die Jungs warfen das Mobiliar aus dem Fenster.

Alle 115 Zimmer des Hotels, inklusive Bar, Restaurant und Tagungsräumen, werden in den kommenden Monaten für rund vier Millionen Euro saniert. Bis Ende Mai bleibt das Mercure Hotel deshalb geschlossen. Die Idee, die Zimmer vor der Sanierung zerstören zu lassen, stammt laut Hoteldirektor Graf-Mathias vom Mercure Hotel in Stuttgart. Der Großteil der weiteren Möbel werde natürlich nicht zerstört, sondern gespendet.

Quelle: www.badische-zeitung.de