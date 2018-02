Hotelmarkt VAE: Zabeel House bringt jungen Lifestyle nach Dubai

20.02.2018 Top hotel

Vom Bett aus mit einer riesigen Stadtkarte an der Decke den Tag planen? Zabeel House by Jumeirah Al Seef macht‘s möglich. Die ersten zwei Hotels von Jumeirahs neuer und junger Lifestyle Marke Zabeel House eröffnen bereits im Frühjahr 2018 in Dubai.

Neben außergewöhnlichen Extras soll das Konzept vor allem mit einer spannenden Location punkten. Beide Hotels liegen im trendigen Stadtviertel Al Seef direkt am Dubai Creek, einer zwei Kilometer langen Promenade mit Shops, Cafés und Kultureinrichtungen. Hier trifft das alte auf das neue Dubai und traditioneller Luxus auf den bezahlbaren Instagram-Lifestyle.

Die beiden Hotels Zabeel House by Jumeirah Al Seef und Mini Al Seef bieten 350, laut den Verantwortlichen "gemütliche und bezahlbare" Zimmer, sowie "das gewisse Extra in Service und Design". Eine Übernachtung kann ab 92 Euro gebucht werden. Gäste können in den vier hoteleigenen Restaurants und Bars essen, im Fitnessstudio mit Blick auf Dubais Wasserwege trainieren oder im Pool auf der Dachterrasse entspannen.