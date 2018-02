20.02.2018 Top hotel

Mit der Eröffnung des neuen GINN City & Lounge Hotels Ravensburg platziert die GOLD INN Gruppe das zweite Hotel der neuen Marke. Die angestrebte Klientel ist modern und schätzt ihre Umwelt.

Home is , where the GINN is – das ist das Motto des neuen GINN City & Lounge Hotels, das im Dezember 2019 in Ravensburg eröffnet. Eine frische Hotel-Philosophie soll moderne, qualitätsbewussten und weltoffene Gäste anlocken."Menschen, die ihre Umwelt wertschätzen und Überflüssiges und Verschwendung ablehnen, werden sich im GINN City & Lounge Hotel Ravensburg verstanden und gut aufgehoben fühlen", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Geschäftsführer und Betreiber Aleksej Leunov legt besonderes Augenmerk auf Hotelprozesse, welche intelligente Technik mit den Bedürfnissen der heutigen Zeit verbinden. „Wir werden in Ravensburg ein Hotel eröffnen, das sich der Zukunft zuwendet und den traditionellen Servicegedanken im Blick behält. Unser Wunsch ist es, ein Haus der Zusammenkunft zu schaffen.“ Die 15-monatige Bauphase startet bereits im Frühjahr. Der fünfstöckige Neubau wird 124 Zimmer, einen großzügigen Lounge-Bereich mit Front-Office, Bar und Frühstücks-Restaurant umfassen. Auf eine weitere Gastronomie wird aufgrund der zentralen Lage verzichtet.

Ingo Klettke, COO der GOLD INN GmbH: „GINN ist ein Versprechen an alle, denen das Vertrauen in Menschen wichtiger ist, als in starre Strukturen. GINN soll stets mehr sein als nur ein Gebäude in dem sich ein Hotel befindet. Es soll leben – in einem Umfeld mit der Wertschätzung für die wichtigen Werte: Gemeinschaft, Toleranz, Umwelt.“

Die GOLD INN Hotels realisiert das Projekt zusammen mit Markus Sipple, Geschäftsführer der in Ravensburg ansässigen Baufirma Sipple, der durch aktives Mitwirken und einen unbezahlbaren Erfahrungsschatz einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahmen verspricht. Mit der Eröffnung des ersten GINN Hotels in Hamburg, im Frühjahr 2018, wird für die GOLD INN Gruppe bereits der Beginn einer neuen Ära eingeläutet. Weitere Hotels der neu geschaffenen Marken mit unterschiedlichen Konzepten sind in ganz Deutschland geplant. Die Konzepte werden sich den Gegebenheiten vor Ort anpassen und sich dementsprechend darstellen.