Gastgewerbe Baden-Württemberg: Mehr Gehalt durch neue Tarifverträge

20.02.2018 Top hotel

Auf einen neuen Lohn- und Gehaltstarifvertrag haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter im baden-württembergischen Gastgewerbe geeinigt. Besonders die Auszubildenden werden davon künftig profitieren.

Vereinbart wurde eine Entgelterhöhung um 4,5 Prozent, die in zwei Stufen umgesetzt werden soll. Vom 1. März 2018 an steigen Löhne und Gehälter für die Beschäftigten zunächst um drei Prozent, zum Jahresbeginn 2019 erfolgt dann eine weitere Erhöhung um 1,5 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahresende 2019. Um den beruflichen Einstieg und die Integration von ungelernten Kräften in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, sieht der Vertrag zudem vor, dass eine neue Tariflohngruppe für ungelernte Hilfskräfte im Gastgewerbe geschaffen wird. Sie erhalten künftig in den ersten zwölf Monaten ihrer Beschäftigung ein Tarifgehalt von 1706 Euro pro Monat.

Deutlich angehoben wurden die Vergütungen für Auszubildende. Sie steigen in Abhängigkeit vom Ausbildungsjahr zwischen 4,28 Prozent und zwölf Prozent. Auszubildende im dritten Lehrjahr erhalten bei einer tariflichen Arbeitszeit von 39 Stunden künftig 840 Euro pro Monat. „Dieser Tarifabschluss ist das Ergebnis harter, mitunter schwieriger Verhandlungen“, betont Fritz Engelhardt, Landesvorsitzender des Dehoga und Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite. Die vereinbarte Entgelterhöhung sei ein klares Zeichen der Wertschätzung für die rund 130.000 Beschäftigten im baden-württembergischen Gastgewerbe und insbesondere auch ein positives Signal an die rund 6.100 Auszubildenden in Gastronomie und Hotellerie.

„Wir sind an die Grenzen des wirtschaftlich Leistbaren gegangen, haben unserem Tarifpartner aber auch deutlich gemacht, dass wir die Betriebe angesichts der nach wie vor schwierigen Ertragssituation in der Branche nicht überfordern dürfen“, so Engelhardt. Mit mehr als 30.000 Betrieben, rund 130.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und elf Milliarden Euro Jahresumsatz zählt das Hotel- und Gaststättengewerbe zu den großen Dienstleistungsbranchen der badenwürttembergischen Wirtschaft. Seit 2010 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gastgewerbe um mehr als 25 Prozent gestiegen.