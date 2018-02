Terminhinweis: Fachtagung zum Thema Datenschutz

16.02.2018 Top hotel

Ab Mai greift die europaweit gültige Datenschutzgrundverordnung. Dadurch ändern sich auch für die Hoteliers einige betriebliche Abläufe. Deshalb veranstaltet das Hotel-Kompetenz-Zentrum einen Infoabend.

Welche Neuheiten im Datenschutzrecht gibt es? Wie wirken sich die Regelungen auf die Praxis aus? Was müssen Hotelmanager beachten? Auf welche Weise sind personenbezogene Daten rechtssicher zu vernichten? Wie schützen sich Hotels vor Datenmissbrauch? Antworten auf diese Fragen und Aufklärung rund um die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt ess am 21. März auf der Fachtagung „Datenschutz in der Hotellerie“.

Erwartet werden eine Reihe einschlägiger Fachexperten aus den Bereichen Daten-Management und IT-Sicherheit, die mit Vorträgen und Antworten auf gezielte Fragen für mehr Klarheit beim Thema Datenschutz sorgen.

Das komplette Programm finden Sie unter www.hotelkompetenzzentrum.de