Studie: Großteil der Gäste bucht online oder per Telefon

12.02.2018 Top hotel

Die Buchungen online und mobil boomen. Das haben die Studenten des SRH Hochschulcampus Dresden zusammen mit Prof. Dr. Carolin Steinhauser herausgefunden. Für die Studie befragten sie rund 140 Hotels zu ihren Vertriebsbudgets, Provisionsausgaben und Absatzkanälen 2016.

Die Ergebnisse der exklusiven Studie zeigen, dass mittlerweile fast 70 Prozent aller Hotelbuchungen online und mobil getätigt werden. Auch die Dominanz der Online-Buchungsportale spiegelt sich in der Auswertung wider: Insgesamt werden rund 27 Prozent der Buchungen über OTAs erlangt, gefolgt vom Telefon mit 19 Prozent und E-Mail mit 18,5 Prozent.

Unter den OTAs hat ganz klar Booking.com die Nase vorne. 56 Prozent aller OTA-Buchungen in Deutschland werden über Booking.com getätigt. Auf Rang zwei folgt HRS (inklusive hotel.de) mit etwa 25 Prozent, gefolgt von Expedia (elf Prozent) und anderen Portalen (acht Prozent). "Dass dies zu enormem Wettbewerbsdruck führt, äußert sich auch in den Antworten der Studienteilnehmer zu den größten Herausforderungen beim Verkauf der Hotelzimmer", heißt es in der Studie. Am schwierigsten gestalte sich für die befragten Hoteliers die Aufgabe, den optimalen Preis für den Gast zu finden ohne zu günstig zu verkaufen. Auch das Erreichen einer ganzjährigen Auslastung und der steigende Konkurrenzdruck, gerade für kleine Häuser, werden als große Aufgaben genannt.

Die angegebenen Distributionswege zeigen laut den Verantwortlichen des Hochschulcampus, dass fast die Hälfte der Hotelzimmer indirekt vertrieben wird. Gebunden an dementsprechende Provisionen, wirkt sich dies auf die Vertriebsausgaben aus. Diese würden zeigen, dass Ketten-, Franchise- oder Markenhotels mit knapp 20 Prozent des Jahresumsatzes rund sieben Prozent mehr Budget in den Absatz (offline und online) investieren als es Individual- und Kooperationshotels tun. "Interessant dabei ist, dass die prozentualen Ausgaben für den Vertrieb mit der Umsatzgröße sinken, das heißt sehr umsatzstarke Hotels prozentual gesehen weniger für den Vertrieb ausgeben als umsatzschwächere Häuser."

Die Studienteilnehmer äußerten sich auch zu den jeweiligen Provisionen, die bei Buchungen über OTAs an die Vermittler gezahlt werden müssen. Dabei fällt auf, dass die Individualhotels gegenüber den Ketten-, Marken- und Franchisehotels teilweise benachteiligt sind und höhere Provisionssätze an die OTAs zu zahlen haben.