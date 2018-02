07.02.2018 Top hotel

Die Neuauflage der GroKo ist grundsätzlich beschlossen. Das begrüßt der Deutsche Tourismusverband (DTV), wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist.

Zumindest der neuerliche Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD steht, wie unter anderem die dpa berichtet. „Das ist ein sehr gutes Verhandlungsergebnis für den Tourismus in Deutschland“, sagt DTV-Präsident Reinhard Meyer. „Der Vertragstext greift viele unserer Forderungen auf: Dazu gehört eine von Bund und Ländern gemeinsam zu erarbeitende nationale Tourismusstrategie ebenso wie die engere Verzahnung der Förderinstrumente von EU, Bund und Ländern.“

In dem Absatz zum Tourismus haben die Koalitionsfraktionen außerdem eine Fachkräfteoffensive und das Thema Barrierefreiheit verankert. Das sind nach Ansicht des DTV wichtige Zukunftsthemen der Tourismuswirtschaft. Darüber hinaus wurden mit der Entwicklung eines gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen und dem flächendeckenden Ausbau des Gigabit-Netzes bis zum Jahr 2025 weitere Ziele festgelegt, von denen die Tourismuswirtschaft in Deutschland voraussichtlich profitiert. „Das sind gute Signale für die klein- und mittelständisch geprägte Branche mit 2,9 Millionen Arbeitsplätzen. Die vereinbarten Ziele könnten dem Tourismus in Deutschland einen deutlichen Schub verpassen. Es muss nun zügig zu einer Regierungsbildung kommen, damit die Arbeit losgehen kann“, so Reinhard Meyer.