Hotelmarkt Schweiz: Waldhaus Flims neu bei Leading Hotels of the World

Das Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa ist ab sofort Teil der Leading Hotels of the World. Damit gehören dem Zusammenschluss mehr als 375 Fünf-Sterne-Hotels und Spas in mehr als 75 Ländern an. Das berichtet die HTR.

Das Hotel im Herzen der Flimser Bergwelt, das auf eine 140-jährige Geschichte zurückblickt, wurde 2016 umfangreich renoviert. Insgesamt hat das Grandhotel 180 Angestellte. Die Aufnahme in die Vereinigung sei eine Bestätigung der kontinuierlichen Anstrengungen, höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden, so die Verantwortlichen.

Das Hotel besteht aus mehreren Gebäuden. Den gesellschaftlichen Mittelpunkt des Waldhauses bildet der Jugenstil-Pavillon, in dem schon viele rauschende Feste stattfanden. Zum Ensemble gehören zudem das Chalet Belmont und die Villa Silvana.

