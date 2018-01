19.01.2018 Top hotel

Das weltweit tätige Travel-Management-Unternehmen Egencia hat die 100 Lieblingshotels der Geschäftsreisenden gekürt. Darunter sind sieben deutsche Häuser.

Mehr als 300.000 Hotels, die Egencia weltweit im Portfolio hat, wurden in der Erhebung berücksichtigt. Sie wurden nach den Kategorien Beliebtheit, Preis, Zusatzleistungen für Geschäftsreisende, Kundenservice und allgemeiner Gästezufriedenheit bewertet. Alle 100 Gewinner erreichten 100 Prozent Kundenzufriedenheit in der Bewertung 2017. Es bewerteten mehr als 62.000 Reisende.

In Deutschland sind sieben Häuser unter den Top 100, in Österreich ein Hotel. Diese sind das Dorint Hotel am Heumarkt (Köln), das Dorint Main-Taunus-Zentrum (Sulzbach bei Frankfurt), das Dormero Hotel (Stuttgart), das Flemings Selection Hotel (Frankfurt-City), das Hotel Amadeus (Hannover), das Maritim Hotel (Düsseldorf), das Titanic Chaussee (Berlin) sowie das Austria Trend Eventhotel Pyramide in Vösendorf, Österreich.