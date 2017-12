Kitchen Club by Gastro Vision: Neue Location und mehr Termine

20.12.2017 Top hotel

Der Kitchen Club by Gastro Vision ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und zieht um. Neue Heimat des mittlerweile etablierten Treffpunktes für Küchenchefs ist die Küchenpraxis an der Großen Elbstraße in Hamburg. Aufgrund des großen Anklangs sind für 2018 bereits fünf Termine geplant.

„Die neue Location ist genau richtig für unseren Kitchen Club by Gastro Vision. Hier ist der Küchenbezug besonders groß – wir treffen uns mitten in der Küche um einen großen Küchenblock. Genau wie man sich das für eine richtige Küchenparty vorstellt“, sagt Klaus Klische, Gastro Vision-Gründer und Initiator des Kitchen Clubs. Das Konzept des Kitchen Clubs bleibt auch in der neuen Location das gleiche: Hier treffen sich Küchenchefs aus Sterneküche, Gemeinschaftsverpflegung, Hotel- oder Restaurant. In lockerer Atmosphäre haben sie die Gelegenheit, über die Themen zu sprechen, die die Branche bewegen, sich zu informieren und mit Kollegen in einem kleinen Kreis auszutauschen.

Der erste Termin findet direkt nach dem Jahresauftakt am 22. Januar 2018 statt. Weitere Termine sind bereits fixiert für den 23. April, 18. Juni, 10. September und 12. November 2018.

Weiter Infos unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und www.gastro-vision.com