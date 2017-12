Hotelmarkt Sachsen: Dresden bekommt erstes The Student Hotel in Deutschland

12.12.2017 Verena Usleber

Nach Wien bekommt auch Dresden ein The Student Hotel. Es ist der erste deutsche Standort für das Coliving- und Coworking-Konzept.

Das Haus liegt in der Pragerstraße 13 zwischen der Technischen Universität und dem historischen Stadtkern. Die Sanierung des 12.800 Quadratmeter umfassenden Student Hotels wird Anfang 2018 beginnen. Die Eröffnung ist für Sommer 2018 geplant.

The Student Hotel Dresden übernimmt die Räumlichkeiten des Ibis Hotels „Lilienstein“. Dabei handelt es sich um einen von drei Gebäudeteilen in einem Komplex, der 1969 eröffnet wurde. Ibis ist weiterhin in den anderen zwei Gebäuden, „Bastei“ und „Königstein“, die nach den naheliegenden Bergen benannt sind, vertreten.

The Student Hotel Dresden wird moderne Hotelzimmer und Coliving-Studios für Studierende, Berufsanfänger, internationale Reisende und Geschäftsleute bieten. Das Erdgeschoss wurde so gestaltet, dass es offen und einladend für die Öffentlichkeit und die lokale Gemeinde ist. Es wird eine Reihe an Leistungen, wie zum Beispiel Lern- und Gamingbereiche, Konferenzräume, Coworking-Bereiche, ein Restaurant und eine Bar, sowie ein Fitnessstudio enthalten.

Die The Student Hotel Erfahrung ist inspiriert vom alten und neuen Charakter Dresdens. Die intimen Gemeinschaftsräume, in denen bestehende 1970er- Jahre Industriearchitektur mit eklektischem Innendesign kombiniert wird, werden ein Café, eine Bar, ein Grab-and-Go-Restaurant, eine Lounge, ein Kino, ein Makers-Lab und ein Fitnessstudio enthalten. Zudem werden für lokale Geschäfte, Firmen und Anwohner Coworking-Bereiche, Konferenzräume und Event-Lokalitäten im Dachgeschoss geschaffen. The Student Hotel eröffnet außerdem ein TSH Collab, das flexible Coworking-Bereiche für Start-Ups anbietet.

Das The Student Hotel in Wien soll 2018 eröffnen.